Tre lavoratori in nero, uno col reddito di cittadinanza: chiuso un bar

Nel cuore di Napoli, nella zona della Stella, i carabinieri hanno denunciato la titolare di un bar dove c’erano tre lavoratori "in nero", uno dei quali percepiva anche il reddito di cittadinanza

I militari del Comando Provinciale sono entrati in azione insieme a quelli del Nas e del Nil, con lo scopo di contrastare il lavoro sommerso e quello della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.

A finire nei guai è stata la titolare di un bar di via Salvator Rosa, ispezionato dai militari della stazione Stella e dei reparti specializzati.

Erano tre i lavoratori "in nero" sorpresi nel locale. Nessuno di loro era stato formato sulla normativa anti-Covid e uno dei tre, un 24enne, è risultato beneficiario del reddito di cittadinanza. Per lui è scattata una denuncia per truffa ai danni dello Stato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche l’imprenditrice, una 42enne di origini polacche, è stata denunciata perché aveva installato un impianto di videosorveglianza senza autorizzazione. Al bar è stata imposta la chiusura per 5 giorni e la 42enne è stata multata per oltre 14mila euro.