Latte scaduto in vendita al supermercato, intossicata una neonata

"La bimba ha iniziato a vomitare ininterrottamente". È così che una madre, nel denunciare ai carabinieri quanto successo a sua figlia, ha raccontato i concitati momenti prima che portasse la piccola - di soli 15 mesi - in ospedale.

I genitori, capresi, hanno portato la bambina al Capilupi. Erano convinti fosse affetta da un virus intestinale, sono stati invece i medici a spiegare loro che cosa stesse accadendo: aveva ingerito qualcosa di scaduto. È poi emerso che il latte artificiale che avevano comprato in un supermercato era addirittura scaduto da 7 mesi. Così è scattata la denuncia alle forze dell'ordine.

Per fortuna non ci sono state ulteriori conseguenze per la piccola, che si è pian piano rimessa. I genitori però sono decisi ad andare fino in fondo. “Ho comprato quel latte nello scaffale di un supermercato di catena, dove mi rifornisco abitualmente e l’ho fatto senza verificare la data di scadenza. Mai avrei immaginato una simile leggerezza”, ha spiegato la madre.

Giovane avvocatessa isolana, la donna ha denunciato la società titolare dell'esercizio commerciale. I militari delle due stazioni locali dei carabinieri hanno avviato le indagini ma al momento mantengono riserbo sulle risultanze investigative.