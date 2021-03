Dai lavori bloccati di piazza Leonardo nascerà largo Luigi Necco

Continuano i lavori in piazza Leonardo per eliminare il cantiere che ha occupato per anni la piazza. Stamani l’Assessore al Patrimonio, ai lavori pubblici e ai giovani Alessandra Clemente e l’Assessore al Trasporto pubblico e mobilità Marco Gaudini, hanno effettuato un sopralluogo alle aree di cantiere per visionare l'andamento dei lavori e la prima riconsegna alla città delle parti già completate.

La vicenda del parcheggio in piazza Leonardo nasce nel 2005 quando l'opera viene inserita nella III annualità del Programma urbano dei parcheggi. Nel giugno 2010 veniva approvato il progetto definitivo del parcheggio, con gli annessi interventi di riqualificazione e sistemazione superficiale delle aree sovrastanti. Il progetto prevedeva la realizzazione di un parcheggio pertinenziale articolato su 3 livelli interrati, per complessivi 147 box auto. Dopo una serie di vicissitudini, di diffide e di ricorsi al Tar, il Consiglio di Stato accoglie l'appello proposto dal Comune di Napoli nell'ottobre del 2020 e nel dicembre 2020 le aree ancora occupate dal cantiere vengono riconsegnate all'Amministrazione comunale.

Largo Necco

Per volontà della cittadinanza e su proposta dell’Assessore alla toponomastica Clemente, il largo, una volta che saranno completati i lavori di ripavimentazione e riqualificazione, sarà intitolato al compianto Luigi Necco, indimenticato giornalista, conduttore televisivo e scrittore, scomparso nel 2018.