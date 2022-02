Aggrediscono delle parenti e lanciano elettrodomestici dal balcone: fermati

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in vico Soprammuro per la segnalazione di una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da due donne le quali hanno raccontato che, come già avvenuto in precedenti occasioni, erano state minacciate, insultate ed aggredite da due familiari i quali, poco prima dell’arrivo degli operatori, avevano messo a soqquadro l’abitazione lanciando dal balcone alcuni elettrodomestici. I due, napoletani di 39 e 34 anni, sono stati denunciati per atti persecutori, minacce e danneggiamento.