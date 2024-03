Ladro di biciclette "fugge" in Circumvesuviana: incastrato grazie ai vestiti

Questa mattina i carabinieri di Sorrento hanno eseguito un'ordinanza di custodia in carcere nei confronti di una persona, originaria di Sant'Antimo, accusata di due furti. I fatti risultano commessi a Sorrento il 9 febbraio e il 2 marzo 2023 ed hanno ad oggetto il furto di due biciclette a pedalata assistita di alto valore economico.

L'indagato, già arrestato lo scorso 25 marzo per furto aggravato di una bicicletta elettrica, era già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le investigazioni hanno consentito di accertare che l'indagato, in entrambe le circostanze avrebbe raggiunto Sorrento utilizzando i treni della linea EAV, per poi porre in essere due distinte condotte criminose, una introducendosi in un'abitazione privata e l'altra asportando una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via.

L'attività d'indagine è partita dalla denuncia delle vittime, ed è stata corroborata dai filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza privati collocati nelle immediate adiacenze dei luoghi teatro dei fatti. La comparazione dei frames che ritraevano l'autore del reato con le fotografie scattate all'indagato in caserma, dopo l'arresto in flagranza, hanno consentito di identificarlo come l'autore dei furti.

Inoltre, ad incastrarlo sono stati i vestiti utilizzati in entranbi i furti. Dopo le formalità di rito l'arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.