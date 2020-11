Nola, due persone in manette: avevano tentato di rubare un'auto in sosta

I carabinieri della sezione operativa di Nola hanno arrestato per tentato furto aggravato un 44enne di Roccarainola e un 34enne di Nola, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

Uno dei ladri è stato sorpreso dai militari, di passaggio nell’area parcheggio di un noto centro commerciale di Nola, mentre tentava di forzare lo sportello di un suv in sosta. Scoperto, l'uomo ha tentato la fuga lanciandosi a bordo di un’auto guidata dal complice. L’inseguimento si è protratto per oltre 4 chilometri fino a quando, con la collaborazione di una seconda pattuglia della compagnia nolana, l’auto dei due fuggitivi è stata bloccata.

I carabinieri hanno anche scoperto che sulla targa del veicolo utilizzato per la fuga, ne era stata sovrapposta un’altra con l'intento di evitare l'individuazione. I due uomini sono ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio. Sequestrati anche gli attrezzi per lo scasso trovati nelle loro disponibilità.