Ischia, Intesa San Paolo offre 100 milioni di finanziamento alle aziende colpite dalla frana

"Dobbiamo ringraziare Banca Intesa San Paolo che mette a disposizione 100 milioni di euro di finanziamenti per le aziende colpite dalla frana, noi di Confesercenti faremo la nostra parte accollandoci gli interessi per i prestiti contratti dalle aziende isolane. Un contributo sentito e che è uno dei tanti che occorrono per consentire a Ischia di rialzare la testa. In tal senso occorre la collaborazione di tutti".

Lo annuncia, in una nota, il presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno Vincenzo Schiavo che ha partecipato alla presentazione della nuova campagna di promozione turistica di Ischia, '#ThisIsIschia', dopo i terribili eventi del 26 novembre scorso. L'iniziativa ha visto la partecipazione della ministra del Turismo Daniela Santanchè.

"Alla ministra - ancora Schiavo - abbiamo ribadito che gli imprenditori del nostro Mezzogiorno sono delle assolute eccellenze, con il sostegno dello Stato possono avere la possibilità di iniziare a correre. Il turismo in Campania e al Sud può essere il traino dell'economia italiana. Piangiamo i nostri cari e le vittime di questa tragedia e anche nel loro ricordo va avviata questa ripartenza. Ischia è un gioiello della nostra terra ma in generale del Mezzogiorno, con la presenza forte del Governo può splendere più di prima".