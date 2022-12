Uomo investito mentre era in bici: sfiorata la tragedia

Tragedia sfiorata a San Gennarello di Ottaviano dove oggi, all'ora di pranzo, un uomo è stato investito. Il fatto è avvenuto in via Sarno. L'uomo - del quale non si conoscono le generalità - era in sella alla sua bici quando sarebbe stato travolto da un'auto pirata.

L'uomo è stato subito soccorso da alcuni passanti, ma al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Intanto, le persone del posto continuano a lamentarsi per i troppi incidenti registrati in zona a causa dell'alta velocità e chiuedono un rapido intervento delle istituzioni.