Tragedia in metropolitana: uomo travolto da un treno

Un uomo è stato travolto da un convoglio della Linea 1 della metropolitana nei pressi della stazione di Toledo, intorno alle 19,30. Il treno proveniva da Dante ed era diretto al capolinea di Piazza Garibaldi.

L'uomo è rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente. Nessuna ipotesi viene esclusa al momento. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi e gli accertamenti del caso. Per lungo tempo è stata limitata alla tratta parziale Piscinola-Dante la linea 1 della metro.