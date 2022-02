Viene investita mentre fa jogging: corsa in ospedale per una 47enne

Paura a Marano, in provincia di Napoli, dove iri mattina una donna è stata investita. Erano circa le 11,30 di ieri quando la 47enne, originaria del posto, è stata travolta all'incrocio da un'auto in transito mentre faceva jogging. L'episodio è avvenuto in via Lazio a pochi passi dalla locale stazione dei Carabinieri. L'automobilista si è subito fermato ed ha prestato i primi soccorsi, aiutato anche da un carabinieri che stava per entrare in servizio.

Poi, sul posto è giunta una squadra del 118 che ha trasportato la donna al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano. La donna ha riportato diverse lesioni, ma le sue condizioni non sono state mai considerate gravi. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Marano che, oltre a regolare il traffico - andato in tilt in quei momenti concitati - ha effettuato anche i primi rilievi. Proprio agli uomini dell'Arma sono affidate le indagini per stabilire l'esatta dinamica dei fatti.