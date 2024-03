Insulti, sputi e sigarette spente contro un 23enne gay: "Mi hanno urlato contro ricchiò. Ora li denuncio"

Insulti, sputi e cicche di sigarette spente su un 23enne napoletano. E' quanto denunciato dal giovane su Radio Pride. Il tutto sarebbe avvenuto a Scampia lo scorso venerdì.

"Ero appena uscito dal Conad per comprare un uovo di Pasqua. Due ragazzi in sella ad uno scooter mi hanno avvicinato. Ho vissuto 20 minuti di puro terrore. Mi hanno chiamato 'ricchiò' poi sono iniziati gli sputi e le cicche di sigarette spente addosso", racconta il giovane, ancora scosso per l'accaduto.

Il 23enne ha avuto anche la prontezza di filmare gli aggressori con il cellulare: "Ora sono pronto a denunciarli. Finora, ero stato vittima solo di meri insulti verbali. Questa volta si è trattato di una cosa ben diversa. Ma non voglio nascondermi, io li denuncio".

Solidarietà dall'Arcigay che si è dichiarata tramite il presidente Antonello Sannino a sostenere la vittima di omofobia mettendo a disposizione il proprio ufficio legale.