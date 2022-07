Inseguimento da via Foria a piazza Vittoria: la fuga termina contro un marciapiede

Stanotte gli agenti del Commissariato San Carlo-Arena, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Foria hanno intimato l’alt ad un’autovettura con a bordo un uomo il quale, alla loro vista, ha continuato la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti hanno inseguito il conducente fino a quando, giunto in piazza Vittoria, ha impattato contro un marciapiede dove è stato bloccato; inoltre, gli operatori, all’interno di un borsello, hanno rinvenuto 2 stecche di hashish del peso di circa 17 grammi e la somma di 590 euro.

L’uomo, un 24enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio; infine, gli è stata contestata una violazione del Codice della Strada per mancato fermo all’alt.