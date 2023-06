Scappano alla vista della Polizia: inseguimento da film nel cuore della notte

Stanotte gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, nel transitare in via Avallone, hanno notato uno scooter con a bordo due persone prive del casco protettivo; le stesse, alla loro vista, si sono date alla fuga nonostante fosse stato loro intimato l’alt.

Né è nato un inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in via Pastore, i due sono stati raggiunti e bloccati. Due 22enni di Torre Annunziata, di cui uno con precedenti di polizia, sono stati arrestati per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Inoltre, al conducente del motoveicolo sono state contestate 4 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, per non aver ottemperato all’alt, per mancato uso del casco protettivo e per velocità non commisurata; infine, lo scooter è stato sottoposto a sequestro.