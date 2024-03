Inseguimento coi carabinieri, poi l'auto si schianta: in sei riescono a fuggire

Inseguimento nelle strade di Qualiano, in provincia di Napoli. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno individuato, in località Palazzo Nuovo, un’automobile sospetta. Il conducente, alla vista dei militari, ha accelerato ed è fuggito. È così scattato l’inseguimento fino alla Circumvallazione esterna, durato diversi chilometri e interrotto dallo schianto dell'auto in fuga contro un guardrail. Le sei persone a bordo dell'auto sono fuggite a piedi per le campagne. Il veicolo è risultato provento di un furto commesso lo scorso mese. Nell’abitacolo sono stati trovati due piedi di porco, due cesoie, un martello e altri attrezzi per lo scasso. Il tutto è stato sequestrato. I Carabinieri indagano per individuare i sei uomini in fuga. (LaPresse)