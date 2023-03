Fugge dai carabinieri con un carico "speciale" ma si schianta sulle auto in sosta

Senza targhe e con un carico alquanto speciale nel bagagliaio. In queste condizioni, un 43enne di Villaricca era alla guida di una vettura quando ha incrociato un posto di blocco dei carabinieri. Alla vista dell'automobile, i militari hanno alzato la paltte chiedendo di accostare e, a quel punto, l'uomo ha pensato bene di premere sull'acceleratore.

Ne è scaturito un inseguimento, durato molto poco. Dopo qualche chilometri, infatti, il 43enne, originario di Villaricca, ha perso il controllo della vettura e si è schiantato sulle automobili in sosta, mettendo fine alla sua insensata corsa. Dall’abitacolo è uscito contuso e con la gamba fratturata.

E’ stato portato in ospedale ma la barella non gli ha risparmiato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, porto di chiavi alterate e ricettazione. Nell’utilitaria, poi sequestrata, i carabinieri hanno trovato un kit completo per i furti: un flex, piedi di porco, guanti, cacciaviti, un enorme martello, targhe anche straniere risultate provento di furto e delle radiotrasmittenti. Il denunciato è ancora ricoverato.