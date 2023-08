Allarme inquinamento nel porto di Napoli: l'incontro

La commissione Salute e Verde del Comune di Napoli, presieduta da Fiorella Saggese, ha discusso "dell'inquinamento del porto, e degli effetti sulla salute dei cittadini. Alla riunione è intervenuto il dr. Axel Friedrich, tra i massimi esperti in materia di qualità dell'aria, ha sottolineato che le misurazioni da lui compiute nei giorni scorsi hanno evidenziato che la concentrazione di ossido e biossido di azoto nel porto di Napoli ha raggiunto livelli preoccupanti. Elevatissima pure la presenza a mare di black carbon, uno dei più pericolosi inquinanti antropici, associato a una serie di disturbi polmonari e riduzione dell'aspettativa di vita. Diverse sarebbero le azioni da intraprendere: l'istituzione di un'area NECA mediterranea (zona a controllo delle emissioni di azoto), la creazione di un'area a basse emissioni nel golfo di Napoli, e il rinnovo delle flotte per renderle più sostenibili. Utile in questo senso sarebbe anche adottare un sistema di tassazione delle navi sulla base delle emissioni inquinanti".

Anna Gerometta, dell'associazione Cittadini per l'aria, ha chiesto al Comune di avviare una interlocuzione con l'Autorità Portuale per introdurre questo modello di tariffazione, applicato già in moltissimi porti europei. Urgente poi elettrificare le banchine, per limitare l'inquinamento delle navi quando sono in porto, e disporrei più controlli sui carburanti utilizzati dalle navi. Gennaro Esposito (Manfredi Sindaco) ha sottolineato gli effetti dell'inquinamento in termini di costi sanitari per la collettività e ha auspicato maggiore attenzione sul tema, mentre Sergio Colella (Manfredi Sindaco) e Catello Maresca (Gruppo Maresca) hanno ragionato sul ruolo dell'Amministrazione comunale in materia e sulle possibili azioni da intraprendere attraverso il Governo centrale. Per la presidente Saggese la riunione di oggi rappresenta un primo passo per affrontare la questione dell'inquinamento nel porto nei prossimi mesi con tutti gli attori competenti.