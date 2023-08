Operaio schiacciato da trivella: è ricoverato in gravi condizioni

E' ricoverato in condizioni gravi all'Ospedale del Mare di Napoli l'operaio di 59 anni che è rimasto schiacciato sotto una trivella mentre mentre stava conducendo indagini geologiche. Una giornata di lavoro si è trasformata in una tragica vicenda per il lavoratore, originario della provincia di Caserta. L'incidente è accaduto a Castelpagano, in provincia di Benevento.

La dinamica è ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti, ma sembra che l'operaio abbia perso il controllo della trivella che stava utilizzando per le indagini geologiche, causando un ribaltamento del mezzo. In un attimo, la routine lavorativa si è trasformata in una tragedia.

I colleghi presenti al momento dell'incidente hanno prontamente allertato i soccorsi del 118, che sono intervenuti sul posto con tempestività. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale del Mare di Napoli a causa di un trauma cranico e forti dolori al torace. Le sue condizioni sono state giudicate gravi e richiedono attenta monitoraggio e cure specialistiche. (AdnKronos)