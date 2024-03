Tremendo schianto tra scooter: conducenti in prognosi riservata

Due persone, di 28 e 42 anni, sono in prognosi riservata per il tremendo frontale tra due scooter avvenuto nella periferia Nord di Napoli, a Piscinola. Secondo la prima ricostruzione, i due ciclomotori percorrevano via Nuova dietro la pigna in direzioni opposte. Sembrerebbe che i due veicoli, un SH 300 e un Beverly 300, viaggiassero si siano scontrati da una rotonda. Un impatto tremendo che ha coinvolto altri soggetti.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Napoli. I due motoveicoli sono stati sottoposti a sequestro e sono stati richiesti accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di alcol o droghe. Sono incorso ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. I due soggetti coinvolti sono stati ricoverati al Cardarelli e all'Ospedale del mare.