Incidente stradale a Coroglio, lo sfogo dei residenti: "Servono i dossi prima che ci scappi il morto"

Un incidente stradale, che ha visto coinvolte due auto, si è verificato nella tarda serata di venerdì nella zona di Coroglio.

Nelle ore successive all'accaduto, sul gruppo Facebook "Quelli di Via Diocleziano", sono state sollevate alcune problematiche, anche grazie allo sfogo di un residente: "Noi di Coroglio dalla mattina alla sera vediamo sfrecciare tutti i giorni, come fosse una pista, auto in corsa. Le istituzioni ci hanno abbandonato, vorremmo dei dossi prima che ci scappi il morto".