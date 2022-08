Beverello, aliscafo diretto a Ischia impatta contro il molo: attimi di paura a bordo

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi al Molo Beverello quando un aliscafo Alilauro, partito alle ore 12.10 e diretto sull'isola di Ischia, ha impattato contro il molo San Vincenzo per cause ancora da accertare.

A bordo - come riferisce l'Ansa - c'erano circa 100 passeggeri, alcuni dei quali sarebbero rimasti feriti in maniera non grave.

Sul posto sono arrivati poco dopo i soccorsi, la Guardia costiera intervenuta via mare con alcune motovedette e le ambulanze del 118.

Una bambina di pochi mesi, che si trovava a bordo dell'aliscafo, è stata portata a terra con una motovedetta della Guardia costiera e quindi tasportata in ospedale per accertamenti, secondo quanto appreso dall'agenzia di stampa dai soccorritori intervenuti sul posto.

Una parte dei passeggeri ha successivamente deciso di proseguire il viaggio in direzione Ischia a bordo di un nuovo aliscafo messo a disposizione dalla compagnia Alilauro.