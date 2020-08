Covid hospital, indagata dirigente dell'Ufficio Gabinetto di De Luca

C'è anche l’ingegnere Roberta Santaniello, esponente dell’ufficio gabinetto della giunta regionale della Campania e membro dell'Unità di crisi regionale, tra gli indagati nell'inchiesta sui Covid Hospital fatti costruire in regione una volta scoppiata l'epidemia.

Il suo nome si aggiunge a quelli di Ciro Verdoliva (direttore Asl Napoli 1), di Luca Cascone (consigliere regionale) e Corrado Cuccurullo (presidente della Soresa), per i quali si indaga con la stessa ipotesi di reato, turbativa d'asta.

Le forze dell'ordine hanno sequestrato computer e smartphone di ciascuno dei quattro, nel tentativo di risalire ai loro contatti al momento della chiusura dell'appalto per la costruzione delle tre strutture – a Napoli, Caserta e Salerno – tra il 16 e il 19 marzo scorsi.

A condurre l'inchiesta sono i pm Mariella Di Mauro e Simone De Roxas, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio. Alla gara parteciparono sette ditte e fu vinta da un'impresa di Padova. Gli inquirenti vogliono capire chi ha condotto – se ha condotto – trattative e dialoghi con le imprese e in che modo siano state portate avanti le procedure amministrative della gara. L'obiettivo è capire se questa sia stata “cucita addosso” a qualcuno oppure no.

Santaniello attraverso il suo legale si dice “serena e amareggiata al tempo stesso”, comunque “tranquillissima per la funzione ricoperta in seno all’unità di crisi, un ruolo all’insegna della trasparenza”. Cascone sottolinea il suo ruolo di “volontario” nell'emergenza sanitaria e si dice fiducioso, così come fiducioso (ma amareggiato) si dice anche Verdoliva.