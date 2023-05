Incendio nella notte: salva una famiglia di 5 persone

Un uncendio nella notte ha tenuto con il fiato sospeto i cittadini di Torre del Greco. I carabinieri della sezione radiomobile locale, in risposta a una richiesta di aiuto, sono interventi in via Scappi 52. Le fiamme sono erano divampate in un'abitazione e sul posto erano già presenti vigili del fuoco e una pattuglia della tenenza di Ercolano. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento, ma dalla prima ricostruzione sembra che tutto sia partito da da una bombola che era sul balcone di un appartamento al primo piano dello stabile. Il fuoco è stato domato e, per fortuna, le persone presenti, una famiglia composta da padre, madre e tre figli di cui uno minorenne, stanno tutte bene.