Questa notte intorno all'1,40 i carabinieri sono intervenuti in piazzetta Marinelli per l'incendio di uno scooter in uso ad un 45enne del posto. Le fiamme, poi domate dai vigili del fuoco, hanno lievemente danneggiato anche un'autovettura parcheggiata poco distante. Sono in corso indagini per chirire la dinamica dei fatti.