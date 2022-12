Ieri sera i carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate sono intervenuti in via Masseria Lenza per un incendio in un deposito di materiale tessile.

Il deposito è stato completamente distrutto. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto.

Sono in corso indagini dei carabinieri per chiarire l'origine dell'incendio.