Ieri in tarda serata i carabinieri della tenenza di Sant’Antimo sono intervenuti in via Lava, presso la chiesa Santo Spirito (vico santo spirito), dismessa. Un incendio ha avvolto il campanile, probabilmente partito da un cumulo di rifiuti depositati nelle adiacenze.

Le fiamme sono state estinte, indagini in corso per chiarire dinamica.

Non si esclude alcuna pista.