Fumo nero a aria irrespirabile a ridosso del porto: imbarcazione in fiamme, i soccorsi non arrivano

Una densa coltre di fumo nero, alta decine e decine di metri, si è levata poco prima di mezzogiorno nel cielo di Pozzuoli.

Un'imbarcazione ha preso fuoco nello specchio d'acqua antistante la città flegrea, non è chiaro se in fase di avvicinamento o in fase di allontanamento. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone a bordo, mentre almeno ad una mezz'ora dal rogo non sono arrivati soccorsi.

I residenti intanto denunciano aria irrespirabile in zona.