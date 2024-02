Autobus in fiamme davanti all'Ospedale: panico tra la gente

Un autobus ha preso fuoco poco dopo le 9 davanti all'Ospedale del Mare di Napoli. Si tratta di un mezzo dell'Eav che percorreva la linea Cercola-San Sebastiano, partito da Cercola alle 8.40. Le fiamme sarebbero partite dal vano motore quando il bus è giunto in prossimità dell'Ospedale. A bordo c'era l'autista che ha cercato di spegnere le fiamme con l'estintore in dotazione al personale Eav. E' stato, però, necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Non è chiaro se a bordo ci fossero anche passeggeri, ma tutti i cittadini che erano intorno all'Ospedale si sono allontanati spaventati. Secondo il sindacato Orsa "...quel mezzo era stato segnalato più volte dai dipendenti, per una persistente puzza all'interno. E' stato chiesto più volte che venisse visionato dalle officine, ma non è stato fatto. Anche stamattina si percepiva questo olezzo, ma prima che l'autista potesse far presente la cosa è scoppiato l'incendio". Il mezzo è stato completamente distrutto.