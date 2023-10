Imbrattata la panchina che il Comune ha dedicato a Maradona: "Grande offesa alla città"

Vergogna a Giugliano dove alcuni vandali hanno imbrattato la panchina dedicata a Diego Armando Maradona, recentemente inaugurata. A diffondere la notizia è stata la consigliere comunale Ilaria Fasano. Queste le sue parole: "Apprendo dai social questa triste notizia. Ho difficoltà a trovare le parole… Ennesima offesa alla parte buona di questa città, che prova, passo dopo passo, a seminare un po’ di bellezza sperando che possa germogliare e contaminare tutto ciò che la circonda. Cosa è scattato (o cosa non lo é) nell’animo degli autori di questo depauperamento di una cosa pubblica a neanche 24 ore dalla sua installazione?

Quali i motivi? Quali i disagi che spingono ad un tale gesto? Inciviltà? Ignoranza? Mancanza di telecamere? Telecamere per preservare un bene comune per evitare che la comunità stessa possa deturparlo??? Non riesco a trovare risposte a tali domande, ma solo a provare un senso di sgomento di fronte all’assurdità di un tale scempio"..