La banca non ha più bisogno delle guardie giurate: in 25 licenziati a Capodanno

La perdita della richiesta di vigilanza agli sportelli bancari di un noto istituto di credito a Napoli e provincia comportano la perdita di lavoro per 25 guardie giurate licenziate in tronco dagli istituti di vigilanza di appartenenza. "Un vero inizio di anno malevole per le guardie giurate napoletane che si svegliano con una lettera di licenziamento collettivo che potrebbe essere ovviato dalle proprie amministrazioni tagliando straordinari e razionalizzando i carichi di lavoro", dichiara Giuseppe Alviti leader associazione nazionale guardie particolari giurate.

Alviti, in una nota, precisa di aver richiesto "un incontro urgente al Prefetto di Napoli poiché le forze lavoro della vigilanza devono essere tutelate e una singola perdita di commessa non può generare un licenziamento che per i lavoratori guardie giurate vuol dite tragedia. Comprendo che ultimamente gli imprenditori sono accecati dal guadagno e il lato umano viene trascurato ma è compito delle Istituzioni controllare la salute degli Istituti di Vigilanza e garantire i livelli occupazionale"