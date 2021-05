Giuseppe Perone, il poeta afragolese con un'abilità incredibile: scrive capolavori ispirandosi all'istante

Afragola é terra di artisti, dai piú famosi ai meno noti, ma non per questo c'é meno arte e talento. L'arte é una cosa innata, che viene da dentro, può essere tra le piú svariate, dalla recitazione alla musica, passando per la poesia. É proprio di poesia che oggi parliamo, di Giuseppe Perone, un uomo che ha fatto della poesia un suo stile di vita, premiato in moltissime manifestazioni molto importanti, Giuseppe é autore di molte opere ma, qualità molto rara, l'uomo riesce a creare all'istante; la sua arte e la sua sensibilità riescono a fondersi, ed in tempo reale il poeta riesce a creare dei capolavori. Potremmo definirlo il Paganini della poesia, ma lui i bis li concede.