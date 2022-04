Giovanni ucciso a 19 anni con una coltellata al cuore: "Non si può morire così"

È Giovanni Guarino il giovane di 19 anni che ieri è stato ucciso a coltellate a Torre del Greco, nei pressi di un'area giochi. Giovanni, incensurato, è stato ucciso con una coltellata al cuore che non gli ha lasciato scampo. Ferito anche un suo amico, anch'egli raggiunto da diverse coltellate.

La tragedia si è consumata ieri, 10 aprile 2022, poco prima delle ore 23 in via Giacomo Leopardi. L'esatta dinamica dei fatti non è stata ancora chiarita, ma dalle prime ricostruzioni è emerso che la rissa sia nata per futirli motivi, nel corso di una festa che si stava svolgendo proprio nell'area giochi.

Ucciso con un coltellata al cuore

Dalle parole si è passati ai fatti e la rissa è sfociata nel sangue. Giovanni è stato colpito con non meno di sette fendenti, uno di questi - poi fatale - lo ha raggiunbto al cuore. Inutile la corsa all'ospedale Maresca dove i medici non hanno potuto fare altro che costatarne la morte. Corsa in ospedale anche per l'altro giovane, amico e coetaneo di Giovanni, che resta tutt'ora ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato che ha ascoltato alcuni testimoni e acquisito le immagini di videosorveglianza della zona. Per il fatto, sarebbero già stati fermati due minorenni del comune di Torre Annunziata. Attimi di tensione, inoltre, si sono registrati all'ospedale Maresca, dove i due giovani sono stati trasportati, quando è stato comunicato il decesso di Giovanni.

Intanto, scoppia la rabbia sui social per questa tragedia. Il cugino di Giovanni, in un post, scrive: "Mi Hai Spezzato Il Cuore ..!!! Ciao Cuginetto…!!!! Vola In Alto Più Che Mai". Tanti i commenti. Ciro scrive: "Non può succedere tutto ciò mi dispiace tantissimo condoglianze alla mamma ai genitori troppo crudele e inaccettabile". O, ancora, c'è il messaggio di Luigi: "Povero ragazzo pieno di educazione e lavoratore rip condoglianze alla famiglia guarino". Infine, c'è chi sostiene: "Bravissimo ragazzo non si puo morire cosi".