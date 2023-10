Viene pestato nei pressi della stazione: 24enne in pericolo di vita

È ancora tutta da ricostruire la dinamica del pestaggio ai danni di un 24nne che adesso lotta per la vita in un letto dell'Ospedale del Mare. È stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per l'asportazione della milza.

Il giovane, classe 1999, originario del Marocco e con qualche precedente di polizia, è stato colpito nella tarda serata di ieri nei pressi della stazione di Ottaviano. Sull'episodio stanno indagando gli agenti del Commissariato di Ponticelli