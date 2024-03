Aggredito da alcuni sconosciuti mentre passeggia: giovane accoltellato al petto

I carabinieri di Fuorigrotta sono intervenuti, verso le 2,15 della notte scorsa, presso il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo per un giovane ferito. Si tratta di un 22enne incensurato di Quarto, ferito verosimilmente con un coltello allo sterno e alla coscia. Il 22enne è stato dimesso con 10 giorni di prognosi.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato ferito da alcuni sconosciuti mentre era a piedi in via Campana, nel comune di Quarto. Indagini in corso per ricostruire vicenda e chiarire le motivazioni