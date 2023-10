Gioielleria vende ciondoli a forma di pistola: è polemica - VIDEO

Una gioielleria di Napoli propone in vendita e pubblicizza come regalo per chi si accinge a diventare padrino di un bambino collane con un pendente in oro le cui fattezze ricalcano le forme di una pistola. Diversi sono gli utenti che hanno segnalato la televendita postata su Tik Tok al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“È il degrado culturale sociale che avanza. E non si venga a dire che è goliardia o ironia o libertà. Questa è la riprova della cultura sub-criminale che germoglia sempre più dopo essere stata seminata decenni fa. Camorristi, boss e criminali vengono continuamente idolatrati e visti come punti d’arrivo, esempi da imitare, posizioni a cui ispirare.

Oro e pistole da sempre rappresentano il must del vero camorrista e questa gioielleria ha abbinato le due cose in maniera furbescamente indegna soprattutto considerando il fatto che questi oggetti verranno regalati a bambini che cresceranno, quindi, con il mito della pistola e della violenza", ha detto Borrelli.