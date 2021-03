Scoperti a giocare a biliardino in piena zona rossa: cinque persone nei guai

I Carabinieri della stazione Napoli Marianella – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli per il contrasto al lavoro nero e al rispetto della normativa Covid - hanno denunciato una 62enne titolare di un bar in piazza Marinella. Ieri sera, i Carabinieri hanno trovato all’interno del locale un lavoratore non assunto regolarmente.

Durante i controlli i carabinieri hanno sorpreso all’interno del bar 4 ragazzi: stavano giocando a calcio balilla, sono stati tutti sanzionati per l’inosservanza delle normative anti-contagio. Il locale è stato chiuso per 5 giorni.