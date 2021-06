Infiltrazioni nella Galleria Quattro Giornate, scatta la chiusura: traffico in tilt

Infiltrazioni. È questo il motivo per cui la Galleria Quattro Giornate è stata chiusa al traffico per decisione del Comune di Napoli dopo l'ispezione congiunta dei tecnici della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Le ripercussioni sono state pesanti, con code lunghissime anche lungo corso Vittorio Emanuele e fino al Vomero.

La chiusura, in via precauzionale, è stata decisa per consentire le necessarie verifiche volte all'individuazione delle cause del fenomeno.

I tecnici del Comune, in collaborazione con vigili del fuoco, non ravvisando condizioni di pericolo, al termine delle verifiche hanno dato il via libera alla riapertura, limitando - sempre a scopo precauzionale - il transito alla sola corsia centrale.

Una volta conclusi gli ulteriori approfondimenti tecnici, tuttora in corso a cura dell'Abc Napoli Azienda Speciale, sarà possibile procedere alla rimozione del restringimento ed alla riapertura della pista ciclabile, che resta nel frattempo interdetta all'uso.