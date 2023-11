Si addormenta su una panchina e subisce un furto: le urla attirano un carabiniere

Un carabiniere libero dal servizio sventa una rapina nella villa comunale di Napoli. Una 65enne era in villa per passare qualche ora di relax. Ad un certo punto si è addormentata su una panchina ed un uomo ne ha approfittato per rubarle lo smartphone.

La vittima se ne accorge e inizia a urlare, l’uomo fugge. Non lontano un carabiniere libero dal servizio che, attirato dalle urla, ha inseguito l'uomo. La corsa termina a via Carlo Poerio dove il militare blocca l’uomo – un 21enne egiziano già noto alle forze dell’ordine – aiutato da altri colleghi precedentemente allertati.

Il telefonino è stato restituito alla legittima proprietaria mentre l’arrestato, che deve rispondere di furto con destrezza, resistenza a pubblico ufficiale e della violazione del divieto di fare ritorno in Italia, è in attesa di giudizio.