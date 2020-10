Non basta l'allerta Covid, malvivente in azione in una scuola

Non bastava l'apprensione per i casi di Covid che hanno colpito alcune scuole di Napoli e provincia. Si torna a tentare dei furti anche negli istituti scolastici.

I militari dell'arma della stazione di Afragola hanno arrestato per danneggiamento e tentato furto aggravato un 33enne di Cardito già noto alle forze dell'ordine. Nella notte, i carabinieri di pattuglia hanno notato un’ombra aggirarsi nell’istituto Emilio Sereni di Afragola. Hanno voluto vederci chiaro e silenziosamente si sono messi sulle tracce dell’intruso.

Bloccato, il 33enne è stato smascherato e prima che potesse rubare alcunché è stato arrestato. Nelle sue disponibilità attrezzi per lo scasso e chiavi alterate, utilizzate per forzare una delle porte dell’istituto. E' stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.