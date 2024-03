"Colpo grosso" in un noto supermercato di Chiaia: in manette un 51enne

I carabinieri di Napoli Centro hanno arrestato per furto aggravato un 51enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. L'uomo è stato bloccato all’esterno di un supermercato in via Lomonaco. Addosso e in uno zaino nascondeva molti oggetti rubati dagli scaffali del market. Circa 700 euro di merce, tra la refurtiva recuperata anche 10 profumi occultati in uno zaino, anche questo con placca antitaccheggio ancora saldamente agganciata.

Quando è stato fermato, il 51enne ha mostrato ai militari un documento d’identità, poi risultato contraffatto. Per questo motivo dovrà rispondere anche di ricettazione e possesso di documenti falsi. Il 51enne è ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.