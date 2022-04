Salvator Mundi, il rocambolesco furto: quadro portato via in scooter

Emergono nuovi dettagli sulle vicende del Salvator Mundi rubato dalla basilica di San Domenico Maggiore, quadro poi ritrovato tempo dopo e il cui furto ha portato al fermo di sei persone tra presunti ladri e presunti ricettatori.

È attraverso le intercettazioni che gli inquirenti hanno ricostruito il colpo e gli sviluppi nel dettaglio. C'era un mercante svizzero pronto ad acquistarlo, un affare oramai concluso e che avrebbe portato incassi da capogiro - pare un milione di euro - alle due bande in azione, entrambe in azione sotto l'egida della "madrina" della camorra Maria Licciardi.

Il furto e il trasporto in scooter

Il furto aggravato è contestato a Pasquale Ferrigno, custode della chiesa oggi in pensione che avrebbe avrebbe fatto entrare i due ladri (per i pm Marco Fusaro e Tommaso Boscaglia. Ferrigno nega di aver avuto a disposizione la chiave da dare ai due, custodita in una cassaforte nella stessa basilica.

Prelevato il quadro, il trasporto in un appartamento di via delle Brecce, di proprietà di una persona che ha patteggiato pochi anni di carcere. "Ce lo portammo sopra il motorino quel coso - racconta uno degli indagati in una intercettazione - ce lo mettemmo in mezzo all'SH, ce lo portammo avanti e indietro da qua passammo a casa mia...".

I ricettatori

Dopo sarebbe entrata in azione la seconda banda, quella dei ricettatori, col compito di piazzare il dipinto, ovvero Vincenzo Esposito, Domenico De Rosa e Antonio Mauro. Quest’ultimo si sarebbe rivolto a Maria Licciardi. Le fece capire che avevano interessato per l’acquisto camorristi, avvocati, primari di ospedale. Senza successo, fino ad arrivare allo svizzero.

Secondo gli inquirenti la gang avrebbe puntato anche ad altri quadri, anche di istituti religiosi.