Furto nella pizzeria di Errico Porzio: "Lupin mi ha sfasciato il locale per 7 euro. Se torni te ne regalo altri 3 e arrivi a 10"

Furto nella sede storica di Soccavo del maestro pizzaiolo Errico Porzio in via Cornelia dei Gracchi. Un malvivente incappucciato è riuscito ad introdursi nel locale al momento della chiusura, tra le 3.50 e le 4.00 del mattino sfondando il vetro, con una lastra di marmo. È rimasto pochissimo tempo nella pizzeria per poi fuggire approfittando del buio.

15 minuti per sfondare il vetro e pochi secondi per rubare sette euro

A denunciare l'accaduto è lo stesso Porzio, che spiega a NapoliToday: "L'antifurto stranamente non è suonato. Ci siamo accorti di tutto stamane quando siamo andati in pizzeria nella sede di Soccavo. Siamo rovinati. E' l'ennesimo furto. Sempre sotto il periodo di Natale. Il ladro è stato per 15 minuti a martellare il vetro della porta del locale rischiando di tagliarsi per poi restare pochi secondi all'interno. Il valore della refurtiva anche questa volta è veramente inestimabile. Infatti il vero scopo del furto non erano i soldi ma una cosa che custodivo segretamente: il cassetto della cassa con sette euro. Ha portato via solo quello. Mai nessuno c'era riuscito".

La chiosa del maestro pizzaiolo è intrisa di un'amara ironia per quanto accaduto a Soccavo: "Si capisce chiaramente che è opera di grandi professionisti. Fiero di avere nella mia città il nuovo Lupin. Se torni ti regalo anche i tre euro mancanti per arrivare a 10 euro. Il ladro bisogna saperlo fare, mi hai sfasciato il locale. Ricorda che in nessun locale nostro lasciamo denaro. Che potevi trovare da noi? Salame e prosciutto?".