Infila la mano nel cappotto di una donna in piazza Garibaldi: la polizia lo scopre e lo arresta

Nel pomeriggio di venerdì, i poliziotti del compartimento Polizia Ferroviaria Campania, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio 'alto Impatto', hanno proceduto all’arresto per furto con destrezza di un 34enne di origini algerine con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, i poliziotti della squadra di polizia giudiziaria compartimentale, hanno notato l’uomo che, con fare guardingo, stava scrutando i viaggiatori all’interno della stazione. L’intuito investigativo degli agenti ha trovato positivo riscontro quando il prevenuto, dopo essersi posto alle spalle di una turista, l’ha seguita fino all’esterno della stazione e, approfittando della ressa formatasi al semaforo per attraversare piazza Garibaldi, ha infilato la mano nel cappotto della donna sfilandole il cellulare.

I poliziotti, immediatamente intervenuti, hanno bloccato l’indagato e, dopo averlo condotto in ufficio in stato di arresto, al termine degli adempimenti di rito, su disposizione del pm di turno è stato condotto presso le camere della locale Questura in attesa del giudizio direttissimo, tenutosi nella scorsa mattinata e conclusosi con 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa a carico del prevenuto, che è stato rimesso in libertà con la misura dell’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria.

Il cellulare è stato restituito alla vittima.