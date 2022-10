Vergogna in chiesa: anziana derubata mentre riceve la comunione

Un'anziana è stata derubata della borsa mentre stava ricevendo la comunione. Il fatto è accaduto lo scorso lunedì nella chiesa della Madonna della Neve a Torre Annunziata, nel corso della messa delle 18,30. La donna ha lasciato la borsa sul banco, è andata a comunicarsi, ma al suo ritorno la borsa non c'era più.

Da una prima ricostruzione, sembra che un'altra donna si sia impossessata della borsa e poi si è allontanata. Attimi di tensione in assemblea con i presenti che hanno pensato subito ad un alore, prima di scoprire cosa realmente stesse succedendo.

L'episodio è stato reso noto sui social dalla figlia della vittima. "Ci vogliono telecamere anche in chiesa. Ieri nella Basilica della Madonna della Neve durante la messa e nel momento della comunione una donna ha rubato la borsa a mia mamma dileguandosi velocemente. Altre signore hanno visto che se né andava velocemente ma non hanno fatto caso alla borsa che aveva preso. Si é scatenato un putiferio ma a nulla é servito. Scrivo per dirle se mai leggerà di vergognarsi. Nella borsa aveva documenti, soldi e altre cose. P.S. La denuncia è stata fatta anche se non serve a nulla", ha scritto.