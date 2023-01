Subisce un furto mentre è in vacanza a Napoli: "Nonostante tutto è un posto meraviglioso"

Ha passato le vacanze natalizie a Napoli, ma purtroppo è stato derubato. Questa è la dissaventura vissuta da un turista che ha raccontato tutto sui social.

"Sono stato in vacanza a Natale in una meravigliosa Napoli. Peccato che il giorno di Santo Stefano, in una metro di piazza Garibaldi sia stato spinto da dietro ed è stato un lavoretto facile per il complice mettermi una mano dentro il giubbotto e sottrarmi il portafoglio con documenti e carte di pagamento" racconta attraverso la pagina "Fatti di Napoletani perbene".

"Una vacanza stupenda, senza soldi e senza una identità. Complimenti agli esecutori, che possono agire indisturbati. Hanno prelevato i soldi dal conto e avranno messo la loro faccia di fronte a molte telecamere. vedremo se la polizia riuscirà a individuarne uno", continua.

"Purtroppo Napoli si cura poco dei propri cittadini, figurarsi se si cura dei forestieri. Nonostante tutto Napoli è un posto meraviglioso.", conclude.