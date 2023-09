Medici del 118 derubati durante un intervento: portati via zaini e tablet

Un nuovo furto in un'ambulanza è stato registrato nei giorni scorsi. L'episodio a piazza Garibaldi dove il 118 stava assistendo un uomo ferito. A darne notizia è Nessuno Tocchi Ippocrate. "La postazione 118 di P.zza Garibaldi è stata allertata per un “senza fissa dimora “ ferito a Piazza Garibaldi a Napoli, mentre l’equipaggio era intento a medicare il pover’uomo qualcuno e’ entrato in ambulanza ed ha prelevato i 2 zaini personali ed il tablet".

"Il tablet è stato ritrovato poco distante, mentre i zaini sono stati rinvenuti oggi pomeriggio da una studentessa universitaria a Piazza Garibaldi. Dopo le aggressioni adesso dobbiamo combattere anche che i “topi di ambulanza” , le abbiamo …..quindi usiamole ste telecamere".