Furti ai danni di malati Covid in ospedale: aperta un'inchiesta

Ancora un furto in ospedale ai danni di malati. L'ultimo episodio è stato registrato venerdì ai danni di un'anziana signora ricoverata al Vecchio Pellegrini. Sul fatto stanno indagando i Carabinieri che hanno i fari puntati anche su altri episodi simili, anche ai danni di persone affette da Covid.

Anche l'Asl Napoli 1 Centro avrebbe avviato indagini interne. Le indagini, tuttavia, non sembrano ancora aver portato a dei risultati soddisfacenti. Una guardia giurata, in merito proprio all'ultimo episodio registrato, ha fermato un dipendente di una società che si occupa di tyrasporti di ammalati. Ma, come riporta Il Mattino, all'arrrivo dei Carabinieri la refurtiva non è stata trovata.