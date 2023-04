Oggi i funerali di Rosa Gigante, la madre del tiktoker Donato De Caprio

Si svolgeranno questa mattina alle 10 e 45 i funerali di Rosa Gigante, la 72enne uccisa nel suo appartamento a Pianura. Il rito verrà celebrato nella chiesa di San Giorgio Martire a Pianura. Dopo l'esecuzione dell'autopsia sul corpo della donna, effettuata lunedì, la salma è stata dissequestrata e restituita ai familiari. Secondo una prima ispezione del corpo l'anziana sarebbe stata strangolata ma sarà necessario attendere la relazione dei periti per stabilire l'esatta causa della morte.

La 72enne è la madre del salumiere-tiktoker Donato De Caprio, conosciuto per la sua salumeria “con mollica o senza” alla Pignasecca. Proprio il figlio della vittima ha dato il suo contributo alle indagini spiegando che la donna era ipovedente e che non apriva alla porta a nessuno che non fosse un suo familiare per espressa volontà dei suoi cari. Intanto è stata disposta la perizia psichiatrica per Stefania Russolillo, la 47enne vicina di casa indagata per l'omicidio.