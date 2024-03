Ultimo saluto a Nicola Barbato, poliziotto eroe: fu ferito gravemente dalla camorra

Commozione e orgoglio oggi pomeriggio a Teverola per i funerali di Nicola Barbato, il poliziotto morto il 9 marzo per una polmonite. Nel 2015, era rimasto paralizzato in seguito alle ferite riportate durante un'operazione anti-racket della squadra mobile di Napoli, nel quartiere Fuorigrotta. A ferirlo fu un camorrista, un esattore del pizzo che sparò mentre Barbato si trovava su una vettura civetta per arrestarlo.

Come riporta CasertaNews, la Chiesa di San Giovanni Evangelista era gremita da fedeli, amici, parenti e uomini e donne delle istituzioni che hanno voluto rendere omaggio al poliziotto eroe. La Polizia di Stato ha reso omaggio a Barbato con un picchetto funebre d’onore. In prima fila anche il capo nazionale della Polizia Vittorio Pisani, il questore di Caserta Andrea Grassi e il Prefetto Giuseppe Castaldo. Presenti anche i parlamentari casertani Stefano Graziano, Gimmi Cangiano, Marco Cerreto e Gianpiero Zinzi.

Sono arrivate anche le parole di cordoglio da parte di Enza Amato, presidente del Consiglio comunale di Napoli: "Andai a trovarlo in ospedale e l'ho ritrovato in seguito, presso la chiesa di San Vitale, in occasione di un'iniziativa contro la camorra. L'impegno, e l'altissimo senso del dovere, per il quale fu insignito della Medaglia d'Oro al valor civile, sono stati la cifra della sua vita. Fui felice di poterlo ringraziare per questa dedizione alla difesa di noi cittadini che lo aiutò a superare quel momento drammatico e a tornare al lavoro. Nicola Barbato ci lascia uno straordinario esempio di vita e di dedizione ai valori dello Stato. Mi stringo con affetto e commozione ai suoi familiari". Nato a Carinaro, ma teverolese d'adozione, lascia la moglie e due figli.

