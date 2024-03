Frode sui carburanti sull'asse Napoli-Dubai-Miami: maxi-sequestro

Nuovo sequestro di beni di circa 2,4 milioni di euro per il rappresentante legale di una impresa parmigiana, che nel 2023 era già finita nell'occhio del ciclone per una frode fiscale nella commercializzazione dei carburanti che all'epoca aveva portato, su richiesta della Procura di Bologna e successivo decreto del Gip, al sequestro preventivo da parte della Guardia di Finanza di 17 pompe bianche in Emilia, ma anche nelle province di Brescia, Lodi e Verona. Secondo il decreto di sequestro del 2023, era stata individuata un'associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale nel settore del commercio all'ingrosso ed al dettaglio di benzina e gasolio. In particolare, l'impresa parmigiana avrebbe sfruttato un sistema di frode all'Iva messo in piedi da un'associazione a delinquere costituita da tre italiani che agivano uno da Dubai, uno da Miami e il terzo da Napoli.

Il gruppo avrebbe organizzato una frode carosello nell'acquisto e nella distribuzione in Italia di prodotti petroliferi provenienti da raffinerie in Slovenia e Croazia, che sarebbero stati ceduti fittiziamente prima a imprese del Regno Unito e della Romania e poi a società cartiere italiane - tutte gestite dai componenti dell'associazione per delinquere - per essere successivamente ceduti al reale destinatario, ossia l'impresa parmigiana. In totale il sequestro preventivo ammontava a circa 150 milioni di euro, da eseguire per circa 26 milioni nei confronti della società parmigiana o del suo rappresentante legale. Tuttavia tenuto conto che i beni sequestrati in Italia non erano sufficienti a raggiungere l'importo del profitto del reato individuato dal Gip, le Fiamme Gialle di Parma hanno sequestrato in Romania altri beni riconducibili al rappresentante legale dell'impresa parmigiana. Tra questi 18 immobili a Bucarest, le partecipazioni societarie di tre società e 14 rapporti bancari per un totale di circa 2,4 milioni di euro.