Lutto ad Acerra, Francesco Romano è morto a 23 anni

Francesco Romano aveva 23 anni. Originario di Acerra, ha perso la vita giovanissimo. Sono molti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore online, dedicati a lui e ai familiari.

“Tante, troppe le foto di noi due insieme. Ma questa è quella che io ho sempre adorato. Oggi è un giorno triste. Il bene che mi hai voluto e dimostrato non si può descrivere grazie per esserci stato nella mia vita grazie per tutti momenti condividi e per tutte le premure che avevi per me”, scrive la zia del ragazzo.

Anche l'Asd Futsal QBR Acerra si è unita al lutto, essendo Francesco il cognato del presidente del club e il fratello di "una nostra grandissima tifosa".